Startup | a Milano arriva Blok | delivery che porta la spesa in 10 minuti e assume rider

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Labitalia) - E' nata in Spagna pochi mesi fa, conta già circa 200 dipendenti e, dopo l'esordio a Madrid e Barcellona, sbarca adesso anche in Italia, aè l'ultima novità in tema, la primain Italia ad offrire un servizio divia App con consegna garantita entro 10dall'ordine. Nata su iniziativa di due ex-manager di Glovo, Uber e Deliveroo,ambisce però ad essere molto più di un nuovo servizio dia domicilio; la, infatti, punta a risolvere alcune delle contraddizioni più significative delproponendo un modello più sostenibile, basato su una rete di magazzini (o dark store) 'di quartiere', una squadra die ...

Advertising

doctorsinitaly : RT @B4iBocconi: ??03/05??- Appuntamento con #GiveBackToMilan, l'iniziativa di @DoctorsinItaly, #startup accelerata da #bocconi4innovation, e… - B4iBocconi : ??03/05??- Appuntamento con #GiveBackToMilan, l'iniziativa di @DoctorsinItaly, #startup accelerata da… - Unibocconi : #proudofyou @doctorsinitaly 3 maggio #GiveBackToMilan è l'iniziativa per la raccolta di sangue della comunità inter… - doctorsinitaly : RT @uniiulm: ?? Il 3 maggio si terrà #GiveBackToMilan, la raccolta di sangue della comunità internazionale milanese organizzata da @doctors… -

Ultime Notizie dalla rete : Startup Milano

Il Sole 24 ORE

... l'evento vanta il patrocinio del Comune di, e verrà trasmesso in streaming attraverso una ... di Miroglio Group; Céline Delaugère, ex modella internazionale e oggi a capo di unache si ...... manager, i vertici dell'Università e i rappresentanti della Fondazione- Cortina 2026. L'... di cui potranno beneficiareed imprese trentine. Il progetto di università territoriale trova ...Roma, 30 apr. (Labitalia) - E' nata in Spagna pochi mesi fa, conta già circa 200 dipendenti e, dopo l'esordio a Madrid e Barcellona, sbarca adesso ...Il primo servizio di quartiere che fa ricorso a rider assunti e bici elettriche apre in zona Navigli. Piani di espansione per 45 magazzini in Spagna e Italia.