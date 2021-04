Scendono ancora i positivi a Olbia | gli aggiornamenti del Comune

Advertising

tvsei : Covid. In Abruzzo 151 nuovi casi, scendono ancora i ricoveri - - TgrRai : #COVID19 13.446 nuovi casi in 24 ore 338.771 tamponi processati indice di positività al 3,9% 263 decessi (120.807… - giornalemolise : #Covid, oggi 3 vittime e 31 nuovi positivi. Cala ancora la pressione sugli ospedali, ricoverati scendono a 40 -… - giornalemolise : #Covid, oggi 3 vittime e 31 nuovi positivi. Cala ancora la pressione sugli ospedali, ricoverati scendono a 40 -… - Rietilife : I positivi scendono ancora: ora sono 650. I nuovi casi sono 33, superati gli 80mila tamponi eseguiti -… -

Ultime Notizie dalla rete : Scendono ancora

Agenzia ANSA

La situazione coronavirus a Olbia. Calanoi contagi a Olbia. 'Il numero delle persone positive al virus in città è anche oggi sono in calo: 624 contro i 682 di ieri " afferma il sindaco Settimo Nizzi - . Si conferma dunque il trend che ...Anche al San Martino le persone ricoveratesotto quota 100 ed era da tempo che non ... Ricordouna volta che i monoclonali sono stati utilizzati in tutti gli ospedali della Liguria. ...Come ogni venerdì, l'Istituto Superiore di Sanità assieme al comitato tecnico scientifico analizzano i dati settimanali per eventuali cambi di colore Come ogni venerdì, ecco il nuovo cambio di colore ...Genova. “Chiudiamo una settimana positiva che ha visto riaprire un pezzo del Paese anche se non tanto quanto avremmo voluto e quanto chiesto dalle categorie ma il criterio di prudenza adottato dal gov ...