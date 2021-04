Russia vieta ingresso a David Sassoli. Nella blacklist anche altri 7 cittadini Ue (Di venerdì 30 aprile 2021) La Russia ha vietato l'ingresso nel Paese a otto cittadini degli Stati membri Ue e rappresentanti delle strutture ufficiali dell'Unione europea, in risposta a misure punitive prese da Bruxelles contro ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Lahato l'nel Paese a ottodegli Stati membri Ue e rappresentanti delle strutture ufficiali dell'Unione europea, in risposta a misure punitive prese da Bruxelles contro ...

