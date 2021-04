Rt risale a 0 | 85 | scende l' incidenza a 146 | il report dell' Iss

(Di venerdì 30 aprile 2021)l’indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e che torna al valore 0,85, uguale a quelloa settimana ancora precedente. L’continua are: il valore è a 146 rispetto al 152a settimana scorsa. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall’ultimo monitoraggio settimanale del Ministeroa Salute-Iss sull’andamento’epidemia per il periodo 12-18 aprile. Migliora la situazione generale del rischio pandemico in Italia, con nessuna Regione a rischio alto. Undici Regioni e Province autonome hanno una classificazione di rischio moderato (di cui nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e 10 Regioni hanno una classificazione di rischio ...

