Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri in crisi | le parole sul ritorno di Ida a Uomini e Donne

Come va la relazione tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, a circa due mesi dalla loro decisione di lasciare insieme Uomini e Donne? Qualche giorno fa si è parlato di una rottura improvvisa, su cui ora Riccardo e Roberta fanno chiarezza, in una doppia intervista su Uomini e Donne Magazine. I due si stanno ancora frequentando, ma non nascondono di essere in un periodo di crisi e di aver avuto una discussione intensa. La lite tra Roberta e Riccardo: c'entra Armando La Di Padua parla di una "situazione di rodaggio", in cui lei e Guarnieri hanno capito come viversi nella routine quotidiana sia qualcosa di molto diverso dal ...

