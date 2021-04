Returnal sbarca oggi su PS5 e Housemarque svela nuovi dettagli in un lungo video gameplay di quasi 30 minuti

(Di venerdì 30 aprile 2021) Dai giocatori di PlayStation 5 potranno entrare nel mondo ostile e misterioso di, eha deciso di offrire ai fan uncon il commento degli sviluppatori. Mikael Haveri di, insieme al narrative director Gregory Louden e al game director Harry Krueger, mostrano una manciata di tipiche "sequenze" su Atropos. Questoriprende il momento in cui Selene sblocca un'arma da mischia e inizia ad addentrarsi tra le rovine. Inoltre, possiamo dare un'occhiata al primo vero "boss" e poi a Crimson Wastes, la seconda regione del gioco. Come vedrete nel, potrete tornare in determinate aree anche dopo essere morti e aver iniziato un nuovo ciclo, ma dato quanto possono essere duri alcuni ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Returnal sbarca

Player.it

stiamo parlando di New Pokémon Snap ! Il titolo del 1999su Switch completamente rinnovato e ... XBO, XSX, Switch New Pokémon Snap " 30 aprile " Switch" 30 aprile " PS5 R - Type Final ......la next - gen nuovamente in modo dopo mesi di nulla quasi assoluto (qualcuno ha detto?), ... Ora questa operasu Switch con una versione rivista, modificata e ampliata che potrebbe ...Returnal è finalmente sbarcato su PlayStation 5. L'ultimo titolo di Housemarque, di gran lunga il gioco più grande e ambizioso dello studio, combina in modo eccellente meccaniche di un'avventura in te ...In vista del lancio di Returnal su PS5, il CEO e co-fondatore di Housemarque, Ilari Kuittinen, ha pubblicato una dichiarazione sul gioco e sul suo sviluppo. Il titolo uscirà domani e in un nuovo post ...