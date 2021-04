Reddito di cittadinanza e consenso | il dilemma prima del voto a Napoli

(Di venerdì 30 aprile 2021) La notizia è questa: nel marzo di quest’anno sono stati erogati ae provincia 459mila assegni pero pensione dimentre in tutto il Nord i beneficiari sono stati 452mila per una spesa che nel primo caso ammonta a 102,2 e nel secondo a 109,7 milioni. Allargando lo sguardo si scopre che nel capoluogo campano il fenomeno risulta essere doppio rispetto a Roma e quattro volte superiore a Milano. I dati sono dell’Istat. Interessante il dibattito che si è aperto in città sui social e all’interno delle chat tra privati cittadini. La fotografia dell’Istituto di statistica rilancia l’immagine di una città messa male sotto il profilo del lavoro: che non è mai stato abbondante ma nemmeno così depresso. Una serie di errori di prospettiva e strategia politica, commenta qualcuno, hanno consegnato la piazza ai 5Stelle che ...

Advertising

_Carabinieri_ : Percepivano il reddito di cittadinanza utilizzando dichiarazioni attestanti cose non vere, nonchè omettendo informa… - MediasetTgcom24 : Napoli, spesa per il reddito di cittadinanza sfiora quella dell'intero Nord #Napoli - sole24ore : La spesa del reddito di cittadinanza a Napoli sfiora quella dell’intero Nord - temisaba95 : RT @LeoBollino: Perché gli elettori leghisti, Meloniani, Berlusconiani e sinistri pidioti sono contro il reddito di cittadinanza e poi son… - NAPFLG : @doluccia16 Aggiungere sudamericani .: L' unico Stato nel mondo con un Debito Pubblico Stellare(2.600mld) ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

Il Sole 24 ORE

... si terrà la conferenza stampa dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso , per presentare l'attivazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) deldi. Dal 3 maggio,...BOLOGNA - L'assessore Marco Lombardo ha risposto questa mattina, in sede di Question Time, alla domanda d'attualità della consigliera Paola Francesca Scarano (Lega nord) suldi. La domanda della consigliera Scarano: 'Dichiarazioni false perdi. Sono a chiedere al Signor Sindaco un parere politico amministrativo in senso generale ...La notizia è questa: nel marzo di quest’anno sono stati erogati a Napoli e provincia 459mila assegni per reddito o pensione di cittadinanza mentre in tutto il Nord i beneficiari sono stati 452mila per ...Il servizio nasce in risposta a bisogni di anziani in difficoltà a gestire in autonomia alcune funzioni di cura personale al domicilio. La lavanderia offre lavaggio, la stiratura e il rammendo di bian ...