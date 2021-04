Raggi: chiesto a Governo di poter pagare parte Tari commercianti (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Abbassare le tasse ai commercianti? Ne stiamo parlando tanto in giunta. Noi abbiamo gia’ abbassato la quota variabile della Tari, che pero’ e’ solo una sua piccolissima parte. Il resto e’ una quota fissa che non possiamo eliminare, anche se per il 2020 e il 2021 ne abbiamo posticipato il pagamento fino a fine 2021, eliminando gli interessi di mora.” “Non possiamo eliminare la parte fissa perche’ la legge prevede che le societa’ dei rifiuti si finanzino con le Tariffe. Quello che stiamo facendo in sede Anci, quindi, e’ chiedere al Governo di riconoscere, per il 2020 e 2021, una quota che i Comuni possono pagare per scontare una parte ai commercianti. Il perimetro deve infatti rimanere invariato”. Cosi’ la sindaca di Roma, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Abbassare le tasse ai? Ne stiamo parlando tanto in giunta. Noi abbiamo gia’ abbassato la quota variabile della, che pero’ e’ solo una sua piccolissima. Il resto e’ una quota fissa che non possiamo eliminare, anche se per il 2020 e il 2021 ne abbiamo posticipato il pagamento fino a fine 2021, eliminando gli interessi di mora.” “Non possiamo eliminare lafissa perche’ la legge prevede che le societa’ dei rifiuti si finanzino con leffe. Quello che stiamo facendo in sede Anci, quindi, e’ chiedere aldi riconoscere, per il 2020 e 2021, una quota che i Comuni possonoper scontare unaai. Il perimetro deve infatti rimanere invariato”. Cosi’ la sindaca di Roma, ...

