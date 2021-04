Primo maggio, temporali e caldo africano: ecco dove (Di venerdì 30 aprile 2021) Primo maggio con un’Italia spaccata sul fronte meteo, “da una parte la forte instabilità che caratterizzerà il Nord, dall’altra la presenza dell’anticiclone africano che interesserà il Sud” spiega il team del sito www.iLMeteo.it informando che dopo i temporali attesi anche nella giornata di oggi, “sabato 1 giungerà probabilmente la più forte perturbazione di questi giorni instabili”. Dalle prime ore del pomeriggio “forti temporali accompagnati da locali grandinate dai settori di Nordovest si estenderanno gradualmente verso il Nordest. I temporali potranno essere accompagnati da improvvisi colpi di vento. Le precipitazioni assumeranno carattere di nubifragi sulla Lombardia e poi sui rilievi del Triveneto. Sempre in serata l’instabilità scenderà anche sulla Toscana e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021)con un’Italia spaccata sul fronte meteo, “da una parte la forte instabilità che caratterizzerà il Nord, dall’altra la presenza dell’anticicloneche interesserà il Sud” spiega il team del sito www.iLMeteo.it informando che dopo iattesi anche nella giornata di oggi, “sabato 1 giungerà probabilmente la più forte perturbazione di questi giorni instabili”. Dalle prime ore del pomeriggio “fortiaccompagnati da locali grandinate dai settori di Norst si estenderanno gradualmente verso il Nordest. Ipotranno essere accompagnati da improvvisi colpi di vento. Le precipitazioni assumeranno carattere di nubifragi sulla Lombardia e poi sui rilievi del Triveneto. Sempre in serata l’instabilità scenderà anche sulla Toscana e ...

Advertising

Raiofficialnews : ??“Quanti confini può superare una canzone?” In diretta dall’@AuditoriumPdM di Roma, il #concertone del… - vaticannews_it : #30aprile ??Dal primo maggio e per tutto il mese dedicato alla Vergine, video-meditazioni del cardinale #Comastri su… - repubblica : Primo maggio, weekend di 'libertà' per 50 milioni di italiani: ecco come sarà - BorgoMarcello : Primo Maggio ai tempi del Covid, i sindacati uniti: “L’Italia si cura con il lavoro” 'In questa fase complessa il n… - giovannidalloli : Primo maggio: una pedalata in bici dal centro alla campagna ravennate -