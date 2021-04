Pioli: “Dobbiamo essere più concentrati e cattivi. Futuro? Ho il sostegno della proprietà” (Di venerdì 30 aprile 2021) Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara di campionato tra Milan e Benevento. Il tecnico dei rossoneri si è soffermato sul momento negativo della sua squadra. “È giusto dibattere su di noi, perché stiamo facendo un girone di ritorno meno positivo di quello di andato. Sicuramente è necessario essere più compatti, più determinati. Stiamo subendo qualche gol di troppo e concretizziamo meno di quello che potremmo. Dovremmo essere più concentrati e cattivi, questo è sicuramente un obiettivo. Specialmente per la partita col Benevento. Dobbiamo alzare la qualità, avere un grandissimo spirito di sacrificio e di collaborazione. Negli allenamenti di questa settimana ho visto una squadra concentrata, Dobbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Stefanoè intervenuto in conferenza stampa alla vigliagara di campionato tra Milan e Benevento. Il tecnico dei rossoneri si è soffermato sul momento negativosua squadra. “È giusto dibattere su di noi, perché stiamo facendo un girone di ritorno meno positivo di quello di andato. Sicuramente è necessariopiù compatti, più determinati. Stiamo subendo qualche gol di troppo e concretizziamo meno di quello che potremmo. Dovremmopiù, questo è sicuramente un obiettivo. Specialmente per la partita col Benevento.alzare la qualità, avere un grandissimo spirito di sacrificio e di collaborazione. Negli allenamenti di questa settimana ho visto una squadra concentrata,...

Advertising

CalcioPillole : #Pioli presenta il delicato match contro il #Benevento: altra finale per il #Milan in ottica #ChampionsLeague - Salvato95551627 : RT @MilanPress_it: #Pioli: “Lasciamo qualche situazione di troppo anche quando siamo schierati bene. Non sono errori gravissimi individuali… - MilanPress_it : #Pioli: “Lasciamo qualche situazione di troppo anche quando siamo schierati bene. Non sono errori gravissimi indivi… - MilanPress_it : #Pioli: “Nessuno di noi sta pensando alla Juventus. Quella gara potrà diventare importante solo dopo il risultato d… - MilanPress_it : #Pioli: “In attacco abbiamo tante soluzioni. Di partita in partita scegliamo la soluzione migliore per la gara. L'a… -