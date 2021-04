MotoE Spagna | FP1 | Granado regola Aegerter e Torres

Advertising

EpaddockIT : MotoE ?? World Cup: Eric Granado ???? va subito in testa nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna.… - FormulaPassion : #MotoGP | #SpanishGP 2021, il programma di @SkySportMotoGP - matteopittaccio : Dopo la pausa del fine settimana appena trascorso, la #MotoGP riparte dal circuito di Jerez, sede dello #SpanishGP.… - PeterArde : RT @EpaddockIT: MotoE ?? World Cup: il programma e gli orari??del GP di Spagna a Jerez. Si parte con la prima free practice il venerdì alle… - EpaddockIT : MotoE ?? World Cup: il programma e gli orari??del GP di Spagna a Jerez. Si parte con la prima free practice il vene… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoE Spagna

Motosprint.it

I tempi delladi JerezSarà un altro grande weekend di motori su Sky: ci sono la MotoGP e lain. Attesa finita dopo una settimana di pausa, torna la Formula 1, che dopo Imola resta in Europa: si corre in ...A Jerez è subito duello tra il brasiliano Eric, più veloce di mattinata, con lo svizzero Dominique ed il campione in carica spagnolo Jordi secondo e terzo. Matteo Ferrari il migliore tra gli italiani, ...Da ‘Griglia di Partenza’ a ‘GP Time‘: cambia il nome della trasmissione condotta da Luigi Vignando dedicata ai motori da quest’anno in onda venerdì sera alle 23.30 su Antenna 3, Top Calcio 24 e Teleno ...