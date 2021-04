Mattarella | va mantenuta viva la memoria delle vittime di mafia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Le iniziative 'volte a diffondere la cultura della legalità' per 'sradicare dalla società i fenomeni mafiosi' vanno incoraggiate: a indicarlo è il presidente della Repubblica, Sergio, in ...

Le iniziative 'volte a diffondere la cultura della legalità' per 'sradicare dalla società i fenomeni mafiosi' vanno incoraggiate: a indicarlo è il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 39esimo anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Il Capo dello Stato chiede anche di 'mantiene viva la memoria delle vittime della lotta contro la ...Oggi intanto, la ministra parteciperà al plenum del Csm presieduto dal presidente, che ... In quest'ottica la continuità sarebbementre potrebbero essere scoraggiate logiche ...Il messaggio di Mattarella nel giorno del trentanovesimo anniversario della morte per mano mafiosa di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo ...Le iniziative "volte a diffondere la cultura della legalità" per "sradicare dalla società i fenomeni mafiosi" vanno incoraggiate: a indicarlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in oc ...