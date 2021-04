Luca Laurenti e Paolo Bonolis | quasi 4 milioni di telespettatori e oltre il 15 per cento di share

(Di venerdì 30 aprile 2021) Vanno e vengono i concorrenti di Avanti un altro!, ma l’amicizia che legarimane una granitica certezza. Sul piccolo schermo i due fanno coppia fissa da trent’anni, da quando si sono incontrati giovanissimi ai provini di Urka!, storico programma per ragazzi di Italia 1. Oggi, con la versione serale del loro quiz show, continuano a collezionare ottimi ascolti -diil 15 perdi– dimostrando che il trash-pop di un certo tipo di programmi può risultare ancora vincente, se sviluppato nel modo giusto. «Il segreto del nostro sodalizio? Credo sia il fatto che dormiamo in camere separate», ha spiegato divertito, che, ...

Advertising

AndreA6410180 : #ottoemezzo la Sattanino mi ricorda Luca Laurenti quando fa le espressioni tipo piovra - Rosita65759339 : @sakura_san88 @AnnaRit32615676 @spillthetea90 Ma come ? io da una pecora a fine dicembre dicendomi proprio che mi a… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1963 nasceva l'attore cantante e personaggio televisivo Luca Laurenti #accaddeoggi - Stefano82505685 : @NBCNews IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: LUCA LAURENTI - Stefano82505685 : @Reuters IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: LUCA LAURENTI -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Laurenti

Dopo un lungo stop, dovuto all'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 , Paolo Bonolis insieme aè tornato in onda con Avanti un altro!. La trasmissione anche quest'anno sta ottenendo ...Spread the love Sembra inarrestabile il successo di "Avanti un altro!" e "Avanti un altro! Pure di sera" su Canale 5, entrambi condotti da Paolo Bonolis affiancato da. Che cosa piace tanto del modo di condurre di Bonolis? Quali sono alcune delle sue principali strategie comunicative? Le ha esaminate "Tv Sorrisi Canzoni". Continua il successo di "...Avanti un Altro stasera regala un siparietto particolare. Luca Laurenti è grande protagonista con la concorrente che ha un debole per lei: cosa è successo ...In passato Luca Laurenti ha vissuto un momento davvero molto difficile e ne è uscito grazie al suo fraterno amico Paolo Bonolis.