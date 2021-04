Lottatore di sumo morto dopo la caduta durante un incontro | polemica per i soccorsi in ritardo

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 30 aprile 2021)dilaun. In Giapponeper iin. TOKYO (GIAPPONE) – Undilaun. Le sue condizioni sono sembrate sin da subito molto gravi e i medici hanno deciso per un ricovero urgente. Un mese di lotta tra la vita e la morte per l’atleta, ma questa volta la battaglia non è riuscita a vincerla. Una vicenda che ha provocato diverse polemiche in Giappone sulla cura dei combattenti. In molti hanno criticato ilregistrato nei. Sono in ...