LA RAI SI CONFERMA LEADER IN PRIMA SERATA E NELLE 24 ORE BILANCIO IN SOSTANZIALE PAREGGIO

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunito sotto la presidenza di Marcello Foa, ha esaminato e approvato il progetto di BILANCIO al 31 dicembre 2020 illustrato dall'Amministratore Delegato Fabrizio Salini e ha dato mandato al Presidente e all'AD di integrare per completezza la relazione. Così si legge nella nota ufficiale di Viale Mazzini. In particolare, l'esercizio 2020 registra un risultato netto consolidato in PAREGGIO e una posizione finanziaria netta negativa di 523,4 milioni, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente ma comunque attestata su livelli di sostenibilità. L'esercizio 2020 è stato, come noto, pesantemente segnato dagli impatti della pandemia che, comportando un generale ridimensionamento delle attività produttive, ha determinato un significativo ridimensionamento dei ricavi, anche nel settore delle ...

