"I terroristi sono solamente feccia". L'ira di Mughini: non avevano ideali (Di venerdì 30 aprile 2021) "Che fossero la feccia della nostra generazione non v'è dubbio". Giampiero Mughini , 80 anni, ha visto da vicino i protagonisti dell'estremismo di sinistra degli anni Settanta. Direttore responsabile ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) "Che fossero ladella nostra generazione non v'è dubbio". Giampiero, 80 anni, ha visto da vicino i protagonisti dell'estremismo di sinistra degli anni Settanta. Direttore responsabile ...

poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - riotta : 'Dottrina Mitterrand' per proteggere i terroristi italiani nascondeva snobismo, paternalismo, presunzione anti-ital… - fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex terroristi rossi degli Anni di Piombo. Draghi: “Soddisfazione, la memoria di questi atti… - CaleffiLinda : RT @MarcoSanavia1: Quelli che vogliono Salvini in carcere per un finto sequestro di persona, sono gli stessi che vogliono i compagni terror… - CaligaraAnna : RT @MarcoSanavia1: Quelli che vogliono Salvini in carcere per un finto sequestro di persona, sono gli stessi che vogliono i compagni terror… -