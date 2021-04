Hong Kong | Joshua Wong si dichiara colpevole di avere partecipato alla veglia di Tienanmen

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’attivista 24ennesi ètoinsieme ad altri tre attivisti pro-democrazia per la partecipazione, malgrado il divieto della polizia,del 4 giugno 2020 in ricordo delle vittime della repressione di Piazzadel 1989 quando l’Esercito di liberazione popolare uccise centinaia di studenti e operai che chiedevano maggiori libertà e democrazia. L’evento, un appuntamento di massa tradizionale al Victoria Park negli ultimi tre decenni, era stato vietato per la prima volta lo scorso anno, ufficialmente per il Covid-19. Durante l’udienza odierna,si ètocon i consiglieri distrettuali Lester Shum, Tiffany Yuen e Jannelle Leung. Il 6 maggio è attesa la ...

Advertising

rsta : RT @ilvenerdi: Ecco la copertina del nuovo Venerdì: dalla Comune di Parigi di 150 anni fa ai gilet gialli, da Hong Kong alle battaglie dei… - CorriereQ : Hong Kong: Wong si dichiara colpevole su veglia Tienanmen - 1972book : @nomfup @joshuawongcf La libertà a Hong Kong è andata da un pezzo. - giornaleradiofm : Hong Kong: Wong si dichiara colpevole su veglia Tienanmen: (ANSA) - PECHINO, 30 APR - Joshua Wong si è dichiarato c… - CatelliRossella : Cina: new economy forza trainante borsa Hong Kong - Dalla Cina - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong

Formiche.net

Il professionista di grido può vantare la progettazione di importanti opere realizzate in Italia e all'Estero, per esempio in Australia, Svizzera, Usa, Senegal, Ghana, Singapore,, Libya ed ...Joshua Wong si è dichiarato colpevole con ad altri tre attivisti pro - democrazia per la partecipazione, malgrado il divieto della polizia, alla veglia del 4 giugno 2020 in ricordo delle vittime della ...La nuova Stazione Marittima si estenderà per 80 metri in lunghezza e per 25 metri in larghezza I l nuovo Terminal Crociere a Messina potrà vedere la luce tra circa sette mesi, lungo la via Vittorio Em ...Il Cinema Tiberio di Rimini propone lunedì 3 e martedì 4 maggio alle ore 19.30 (martedì anche ore 17, biglietti interi € 7, ridotti € 6, Tiberio Club € 5) il capolavoro di Wong Kar-wai, restaurato in ...