Giulia De Lellis mostra il backstage dello shooting: che curve – FOTO (Di venerdì 30 aprile 2021) Il backstage in intimo di Giulia De Lellis ha mandato in tilt il suo profilo Instagram. L’influencer ha collezionato migliaia di like in pochi minuti Ormai Giulia De Lellis si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilin intimo diDeha mandato in tilt il suo profilo Instagram. L’influencer ha collezionato migliaia di like in pochi minuti OrmaiDesi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

dramapartesec : RT @dramapartesec: ma ha 28 seguiti è giulia de lellis - dramapartesec : ma ha 28 seguiti è giulia de lellis - Eniaz4 : È più cringe il bacio con la mascherina o l'ennesima fuga alla Giulia de lellis di Carolina? È come il dilemma dell… - heyyyyitsel : Volevo dire che a me il cane di Giulia de lellis non fa impazzire. Scusa Giulia, non volevo fare polemica. - Iososcioccobas1 : vuoi buttare nel cesso anni e anni di emancipazione femminile? è facile, corri a seguire Giulia De Lellis su instagram! -