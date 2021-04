Fasano. Contromano sulla SS16: morti fratello e sorella di 75 e 80 anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Incidente mortale venerdì mattina sulla SS16 tra Brindisi e Bari all’altezza di Fasano, a causa di un’auto che viaggiava Contromano. Due sono le vittime, entrambe anziane, e c’è anche un ferito. Due le auto coinvolte nello schianto: una Hyundai i10 e una Mini Cooper. Il ferito è un ventenne, ricoverato a Bari in condizioni non gravi. Le vittime sono fratello e sorella di 75 ed 80 anni. I due anziani a bordo della Hyundai avevano imboccato la statale già in territorio di Monopoli in località L’Assunta, procedendo in senso di marcia contrario. Alcune chiamate sarebbero giunte alle forze dell’ordine da altri automobilisti. Un’auto della polizia stradale stava recandosi sul posto per verificare la segnalazione. Ma non c’è stato tempo. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 aprile 2021) Incidente mortale venerdì mattinatra Brindisi e Bari all’altezza di, a causa di un’auto che viaggiava. Due sono le vittime, entrambe anziane, e c’è anche un ferito. Due le auto coinvolte nello schianto: una Hyundai i10 e una Mini Cooper. Il ferito è un ventenne, ricoverato a Bari in condizioni non gravi. Le vittime sonodi 75 ed 80. I due anziani a bordo della Hyundai avevano imboccato la statale già in territorio di Monopoli in località L’Assunta, procedendo in senso di marcia contrario. Alcune chiamate sarebbero giunte alle forze dell’ordine da altri automobilisti. Un’auto della polizia stradale stava recandosi sul posto per verificare la segnalazione. Ma non c’è stato tempo.

Advertising

EttoreSalvato : RT @SafetyAndrea: Incidente sulla Statale 16 all'altezza di Fasano (BR). Impatto violentissimo tra auto in corsa contromano e veicolo in co… - PotereaiSith : RT @Corriere: Auto contromano sulla statale tra Brindisi e Bari: 2 morti e un ferito - OhhMyreal : RT @SafetyAndrea: Incidente sulla Statale 16 all'altezza di Fasano (BR). Impatto violentissimo tra auto in corsa contromano e veicolo in co… - bobbbby70587089 : RT @SafetyAndrea: Incidente sulla Statale 16 all'altezza di Fasano (BR). Impatto violentissimo tra auto in corsa contromano e veicolo in co… - Corriere : Auto contromano sulla statale tra Brindisi e Bari: 2 morti e un ferito -