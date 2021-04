DVB - T2 | chi vincerà il bando delle nuove frequenze?

(Di venerdì 30 aprile 2021) La gara per i nuovi multiplex del digitale terrestre è iniziata ufficialmente il 28 aprile, con l'avviso dipubblicato in Gazzetta Ufficiale. Da mercoledì e per i 30 giorni successivi gli operatori potranno presentare la domanda di partecipazione alla 'procedura onerosa senza rilanci', come spiega oggi ItaliaOggi. Nello ...

Il bando mette a disposizione due multiplex per il digitale terrestre di seconda generazione, ma li suddivide in quattro lotti da mezzo mux. Il motivo si deve al fatto che gli attuali multiplex DVB-T ...La misura prevede uno sconto di 50 euro per un nuovo dispositivo (televisione o decoder) compatibile con il nuovo standard DVB-T2, ma il ministro Giorgetti ha parlato di un "rafforzamento".