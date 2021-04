Don Dino Pirri | chi è | età | libro | Instagram e Twitter

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Don. Don: chi è, età, carriera Donè nato a San Benedetto del Tronto l’8 luglio del 1972 ed è stato ordinato presbitero il 2 maggio del 1998. Prima è stato vicario parrocchiale nella sua città d’origine, poi parroco a Valdaso e ad Acquaviva Picena. Ma non solo. E’ stato anche assistente diocesano ACR, membro del Consiglio Presbiterale e assistente nazionale ACR. Ha condotto una trasmissione su TV2000. DonMolto seguito sui social. Con il suo account ...

FERMO - Iniziano a scarseggiare i vaccini. Di mattina allaMancini i gruppetti di persone in fila si vedono dalla strada, di pomeriggio le cose cambiano. Il centro dovrebbe chiudere alle 20, ma già tre o quattro ore prima è semideserto. Ieri i ...L'appuntamento è per venerdì 30 aprile, alle ore 18.00, e vedrà l'intervento di responsabili di alcune strutture museali diocesane regionali, comeLasalvia per il Museo Diocesano di Potenza ...Chi è Don Dino Pirri, il sacerdote marchigiano che commenta il vangelo in tv e sui social Don Dino Pirri è il parroco della Chiesa Maria della Speranza di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. I ...Don Dino Pirri è un parroco e scrittore, nato l'8 luglio 1972 e dal 1998 sacerdote della diocesi di San Benedetto del ...