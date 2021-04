Coronavirus, ancora tanti morti. Rezza: nessun limite di età su seconda dose AstraZeneca (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 13.446 i nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2 in Italia registrati nelle ultime 24 ore e 263 i morti. Ieri i nuovi casi sono stati 14.320, le vittime 288. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Sono invece 338.771 i tamponi molecolari eantigenici effettuati. Ieri i test erano stati 330.075. Il tasso di positività è del 3,9%, in calo rispetto al 4,3% di ieri. Il numero degli attualmente positivi è di 436.270, con un calo di 2.439 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 15.621 per un totale di 3.465.576 dall'inizio dell'epidemia.Sono 2.583 le persone ricoverate in terapia intensiva, 57 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 18.940 (-411). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.022.653, i morti 120.807. Gli attualmente positivi sono invece 436.270 (-2.439 rispetto a ieri), i ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 13.446 i nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2 in Italia registrati nelle ultime 24 ore e 263 i. Ieri i nuovi casi sono stati 14.320, le vittime 288. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Sono invece 338.771 i tamponi molecolari eantigenici effettuati. Ieri i test erano stati 330.075. Il tasso di positività è del 3,9%, in calo rispetto al 4,3% di ieri. Il numero degli attualmente positivi è di 436.270, con un calo di 2.439 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 15.621 per un totale di 3.465.576 dall'inizio dell'epidemia.Sono 2.583 le persone ricoverate in terapia intensiva, 57 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 18.940 (-411). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.022.653, i120.807. Gli attualmente positivi sono invece 436.270 (-2.439 rispetto a ieri), i ...

