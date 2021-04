Colata di catrame copre i sampietrini sul Lungotevere Anche Salvini contro la Raggi | ' Ennesimo oltraggio ai romani'

(Di venerdì 30 aprile 2021) Bufera a Roma per ilricoperto da una lungadi. Nella capitale è sdegno collettivo per la passeggiata coperta di bitume. OggiMatteoVirginia. ...

Fanpage.it

Bufera a Roma per il Lungotevere ricoperto da una lunga colata di catrame. Nella capitale è sdegno collettivo per la passeggiata coperta di bitume. Oggi anche Matteo Salvini contro Virginia Raggi. Matteo Salvini da Twitter ha duramente criticato Virginia Raggi. 'Roma ha bisogno di un vero piano di manutenzione stradale, il Comune - a seguito delle immagini scandalo della colata di catrame - accampa giustificazioni di vario genere che si riassumono nella ...