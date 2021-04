Cecilia Rodriguez svela cosa pensa di Tommaso Zorzi | la risposta infuoca i social

Advertising

IsolaDeiFamosi : Avremo l'onore di avere con noi anche Cecilia Rodriguez ?? #Isola - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e la gaffe sul primo bacio con Ignazio Moser: “Non l'ho rimosso” - flamanc24 : RT @see_lallero: Que pasa #Isola? Nemmeno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la risollevano. Si sta arenando sui 2 milioni e 800mila tlsp. e… - _comedincanto : RT @Whoopsee_it: Cecilia Rodriguez: le prime immagini dopo la partenza di Ignazio #whoopsee #ceciliarodriguez #ignaziomoser #isola #isolade… - alicesocean : RT @oocisola: Cecilia Rodriguez si confonde e scrive come era vestita quando ha lasciato Francesco Monte #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

Dopo aver accettato di svolgere la prova del bacio in apnea , rendendo felice Francesca Lodo e con la benedizione della fidanzata, altre due naufraghe confessando di essere ...Ieri, in studio, c'erano, tra gli altri, Giulia Salemi e, per supportare rispettivamente Fariba Tehrani e Ignazio Moser, due concorrenti del reality. Nella prossima puntata in onda ...Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez, è sbarcato solo ieri sull'Isola dei Famosi e in breve tempo il gossip è letteralmente esploso. Vediamo perché.Isola, Cecilia Rodriguez dopo la gaffe su Ignazio Moser: "Sotto pressione non funziono" Nella puntata de L'Isola dei Famosi 2021 andata in onda su Canale ...