Antitrust Ue contro Apple dopo il reclamo di Spotify: “Distorce il mercato dello streaming musicale abusando di posizione dominante” (Di venerdì 30 aprile 2021) Apple ha abusato della sua posizione dominante per la distribuzione delle app di streaming musicale nel suo App Store. È la nuova contestazione mossa della Commissione europea nei confronti della multinazionale di Cupertino, accusata di aver distorto la concorrenza nel mercato dello streaming musicale. L’indagine dell’Antitrust Ue, che nasce da un reclamo di Spotify, contesta l’uso obbligatorio del meccanismo di acquisto in-app di Apple imposto agli sviluppatori di app, ma è anche preoccupata delle restrizioni che Apple applica agli sviluppatori, impedendo loro di informare gli utenti di iPhone e iPad di possibilità alternative di acquisto. “Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021)ha abusato della suaper la distribuzione delle app dinel suo App Store. È la nuova contestazione mossa della Commissione europea nei confronti della multinazionale di Cupertino, accusata di aver distorto la concorrenza nel. L’indagine dell’Ue, che nasce da undi, contesta l’uso obbligatorio del meccanismo di acquisto in-app diimposto agli sviluppatori di app, ma è anche preoccupata delle restrizioni cheapplica agli sviluppatori, impedendo loro di informare gli utenti di iPhone e iPad di possibilità alternative di acquisto. “Le ...

