Anne Douglas | moglie di Kirk Douglas è morta a 102 anni

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 30 aprile 2021), vedova della leggenda del cinema, èieri a 102nella sua casa di Beverly Hills. Lo ha reso noto la famiglia.è nata Hlore Marx ad Hannover, in Germania, il 23 aprile 1919. Era una studentessa in Belgio quando i nazisti bombardarono Bruxelles nel 1940. Scappò in Francia dove la conoscenza di tedesco, inglese, francese e italiano dile permise di trovare lavoro con un distributore cinematografico. Dopo la guerra, ha lavorato per la Nbc, poi per John Huston nella produzione di ‘Moulin Rouge’, prima di incontrare ...