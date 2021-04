Alviti | “Vigilanza privata in aumento grazie alla mattanza sociale dei lavoratori”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – “che il covid ha proiettato in prima linea, forse i meno pagati in Italia, senza contratto da oltre 5 anni e a rischio di pagare un prezzo altissimo allo sblocco dei licenziamenti”. Così dichiara Giuseppe, leader Associazione Guardie Particolari Giurate: “E’ la, un concentrato di tutti i vizi del capitalismo italiano. E ora qualcuno comincia a guardare all’esempio dei rider e dei dipendenti Amazon e a parlare di salario minimo”. Il settore dellaè un caso esemplare di crescita del terziario associato a un peggioramento delle retribuzioni e in generale delle condizioni di lavoro. Secondo il Primo rapporto sulla filiera della sicurezza del Censis (2018) prima del Covid-19, dal 2011 al 2017, le ...