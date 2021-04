1 minuto in Borsa 30 aprile 2021

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Tele) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Tenaris, che vanta un incisivo incremento del 3,28%. Le più forti vendite si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -2,89%. Invariato lo spread, che si posiziona a +106 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,85%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati in Unione Europea il dato sul PIL, pari a -0,6%, e il dato sui Prezzi al Consumo, che si attesta su 1,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI Chicago e della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ...

Advertising

Renato65497671 : I soldi spariranno oltre x le manovre di ogni governo i giovani di oggi fanno tutto con il telefonino.. viene da se… - Kaiser__Franz : @IlMist Io ti dico solo che ancora mi pento di aver stretto (NEANCHE TIRATO FUORI) il tricolore che avevo in borsa… - ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 29 aprile 2021 - infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 28 aprile 2021 - zazoomblog : 1 minuto in Borsa 28 aprile 2021 - #minuto #Borsa #aprile -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa

Teleborsa

Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.876 punti. 30 - 04 - 2021 ......di conseguenza è logico attendersi una prima valutazione da parte del mercato fin dal primo... consigliamo la lettura della nostra guida su come investire in. Per fare pratica, invece, è ...Arriva l’estate è subito scatta la voglia di rimettersi in forma per la famosa prova costume. Ma come fare per perdere chili velocemente? Ci sono 4 ...La trimestrale di Eni non è stata accolta positivamente dal mercato. Titolo in ribasso nei primi minuti di scambi. Nell'ultimo mese il valore delle azioni ha perso il 2,6% ...