Videogiochi, uno studio dice che italiani e russi sono i più grandi cheater al mondo. Ma sarà vero? (Di giovedì 29 aprile 2021) Prima ci fu il codice Konami, poi tutto il resto. Il cheat code più famoso della storia dei Videogiochi (Su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, Start) è stato creato da Kazuhisa Hashimoto nel 1986 per rendere più 'umano' il difficilissimo arcade Gradius. Da allora i cheat code sono la tentazione più terribile per i giocatori. Quando ci si trova di fronte ad uno di quei Videogiochi che ci fanno tirare le testate al monitor per la frustrazione, per superare un livello particolarmente difficile almeno una volta (ammettiamolo, dai) siamo ricorsi a codici che sbloccavano armi potenti, ci rendevano immortali o con munizioni infinite. Io mi ricordo un cheat code di Vampire: The Masquerade – Bloodlines per la modalità noclip, quella che consente di passare attraverso i muri e di averlo usato in un ...

