Transpotec Logitec | nuova retromarcia | ripartirà in Fiera a Milano solamente a gennaio 2022

(Di giovedì 29 aprile 2021)è costretto a farementee spostare il proprio "viaggio" alla scoperta delle novità dell'autotrasporto e della logistica all'anno prossimo: in seguito alle nuove ...

Advertising

zazoomblog : Fiere: Transpotec Logitec slitta al nuovo anno si terrà dal 27 al 30 gennaio a FieraMilano - #Fiere: #Transpotec… - TV7Benevento : Fiere: Transpotec Logitec slitta al nuovo anno, si terrà dal 27 al 30 gennaio a FieraMilano... - tolcommunity : @Transpotec Logitec si terrà dal 27 al 30 gennaio 2022 - UeT1982 : @Transpotec1 - Logitec, ecco le nuove date: 27-30 gennaio 2022 in @FieraMilanoSpa - Transpotec1 : A seguito delle recenti decisioni governative e dopo un confronto con il mercato la prossima edizione di Transpotec… -

Ultime Notizie dalla rete : Transpotec Logitec

è costretto a fare nuovamente retromarcia e spostare il proprio "viaggio" alla scoperta delle novità dell'autotrasporto e della logistica all'anno prossimo: in seguito alle nuove ...E' invece slittata al nuovo anno, salone dei trasporti e della logistica: gli organizzatori hanno ufficializzato che "a seguito delle recenti decisioni governative, che non ...Milano, 29 apr.(Adnkronos) - Dopo il via libera al Salone del Mobile, arrivato ufficialmente nella serata di ieri, il mondo fieristico è pronto ...Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Slitta al nuovo anno il salone dei trasporti e della logistica di Milano: gli organizzatori hanno ufficializzato che "a seguito delle recenti decisioni governative, che n ...