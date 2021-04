Spagna, Igor il Russo condannato all'ergastolo (Di giovedì 29 aprile 2021) Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato condannato in Spagna alla massima pena per uno dei tre omicidi di cui è considerato colpevole, avvenuti nel 2017 in Aragona. Si tratta di un ergastolo che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 aprile 2021) Norbert Feher, aliasil, è statoinalla massima pena per uno dei tre omicidi di cui è considerato colpevole, avvenuti nel 2017 in Aragona. Si tratta di unche ...

TgLa7: Spagna: Igor il Russo condannato all'ergastolo. Giudicato colpevole di tre omicidi avvenuti nel 2017 in Aragona.

