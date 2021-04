Società Editoriale il Fatto | assemblea approva bilancio e nomina CdA

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – L’diilhato oggi ilrelativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, deliberando di destinare l’utile di esercizio di 300.925 euro a copertura parziale di perdite pregresse. I soci – prediligendo la continuità – hannoto il consiglio di amministrazione che resterà in carica per tre esercizi fino all’zione delrelativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nelle persone di: Cinzia Monteverdi (Presidente), Layla Pavone, Lorenza Furgiuele, Antonio Padellaro e Luca D’Aprile. A seguito dell’si è riunito anche il CdA che, inter alia, ha attribuito le deleghe operative per la gestione sociale, confermando Cinzia Monteverdi ...