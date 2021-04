Roma, per la finale ora serve un'impresa. Al ritorno deve vincere con 4 gol di scarto (Di giovedì 29 aprile 2021) L'illusione è durata un tempo. Alla Roma, adesso, servirà un'impresa che rimarrebbe scolpita nei libri di calcio per riuscire a conquistare la finale di Europa League. Non basterà una gara normale, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 aprile 2021) L'illusione è durata un tempo. Alla, adesso, servirà un'che rimarrebbe scolpita nei libri di calcio per riuscire a conquistare ladi Europa League. Non basterà una gara normale, ...

