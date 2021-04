Advertising

TV7Benevento : Recovery: segreteria Pd, 'grande occasione ma puntare su Sud e aree interne'... - AlqamahPost : Recovery Plan, Catanzaro: “Completamento Castelvetrano-Gela sarà dis ... - - Fabiano06051409 : @matteosalvinimi C'è solo un piccolo particolare che le recovery plein che Draghi sta per attuare al 95% e lo stes… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery segreteria

Metro

Roma, 29 apr 15:29 - Next generation Eu è una grande occasione per l'Italia, ma occorre puntare soprattutto sul Sud e sulle aree interne, non solo per un motivo...... ha impegnato lanazionale del Partito Democratico ad affrontare il tema degli interventi per il sud e le aree piu' in difficolta' della provincia di Agrigento all'interno del...Next generation Eu è una grande occasione per l'Italia, ma occorre puntare soprattutto sul Sud e sulle aree interne, non solo per un ...Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Il Next generation Eu è una grande occasione per l'Italia ma occorre puntare soprattutto sul Sud e sulle aree interne, non solo per un motivo di equità territoriale ma per ...