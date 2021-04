Pompei, ragazzina di 14 anni accoltellata in un garage: è morta dopo il ricovero in ospedale (Di giovedì 29 aprile 2021) Giallo a Pompei, dove una ragazzina di 14 anni è morta poco dopo il ricovero all'ospedale di Castellammare di Stabia. La piccola è stata soccorsa da personale del 118 a Pompei,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 aprile 2021) Giallo a, dove unadi 14pocoilall'di Castellammare di Stabia. La piccola è stata soccorsa da personale del 118 a,...

ciropellegrino : Ragazzina di 14 anni accoltellata e morta in provincia di #Napoli (Pompei). Fa impressione solo a dirlo. - Piergiulio58 : Pompei, ragazzina di 14 anni accoltellata: è morta dopo il ricovero in ospedale - Il - mattinodinapoli : Pompei, ragazzina di 14 anni accoltellata: è morta dopo il ricovero in ospedale -

Giallo a Pompei. Una ragazzina di 14 anni è morta poco dopo il ricovero all'ospedale di Castellammare di Stabia per ferite da arma da taglio. La ragazzina è ...Nel tardo pomeriggio presso l'ospedale di Castellammare di Stabia personale del 118 trasportava una 14enne che presentava ferite da arma da taglio ...