(Di giovedì 29 aprile 2021) Praticamente mezza squadra di quella che stasera sfiderà lo United nella semifinale d'andata di Europa League ha giocato in. Ma se per Smalling, Dzeko e Mkhitaryan i ricordi sono più che ...

Advertising

angelomangiante : Formazione Ufficiale #CagliariRoma 3-4-2-1 Pau Lopez ----- Mancini Smalling Fazio ------ Santon Villar D… - sportli26181512 : Pau Lopez e Veretout, è il momento di prendersi la rivincita con l'Inghilterra: Pau Lopez e Veretout, è il momento… - Gazzetta_it : Pau Lopez e Veretout, è il momento di prendersi la rivincita con l'Inghilterra - lorenzopaielli : RT @GiorgioGigante: Doni che dà consigli a Pau Lopez. Io quando penso a Doni: - DelleTorte : @Gmairocl @TizianoMuliere7 @PinoVaccaro77 @eleonora_trotta @marcovarini @MaxNerozzi @PFonsecaCoach Giochi con ibane… -

Ultime Notizie dalla rete : Pau Lopez

Ma se per Smalling, Dzeko e Mkhitaryan i ricordi sono più che piacevoli (e vincenti) lo stesso non si può dire per Veretout e. I due, infatti, spina dorsale della Roma, stasera giocheranno ...ROMA (3 - 4 - 2 - 1) :; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore : Fonseca. Leggi i commenti News as roma: tutte le ...Stasera appuntamento imperdibile con la semifinale di andata dei giallorossi di Fonseca all'Old Trafford. Formazioni ufficiali un'ora prima del live. Diretta dalle ore 21. Segui qui anche Villarreal-A ...La Roma di Fonseca si schiera col consueto 3-4-2-1. In difesa torna Smalling, mentre in attacco giocherà titolare Edin Dzeko ...