Natalia Paragoni ha avuto un aborto | “Ero felice ma immatura”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sembra il tempo delle rivelazioni perche a Diva e Donna ha confidato di avereunspontaneo, un po’ di anni. E’ il suo racconto a cuore aperto che in pratica anticipa il suo primo libro “La vita secondo Naty”. E’accanto ad Andrea Zelletta maparla del suo passato, torna sui suoi fantasmi e ne aggiunge altri. Sembra sia riuscita a liberarsi dalle brutte esperienze del passato ma oggi racconta anche del dolore della gravidanza interrotta, dell’. Prima un amore malato, un fidanzato geloso e possessivo, era giovanissima e solo guardando le sue amiche ha capito che non quello non era amore.LIBERA DAL PASSATO RACCONTA ...

Advertising

GossipItalia3 : Uomini e Donne, i segreti di Natalia Paragoni: maltrattamenti e un aborto #gossipitalianews - orvuahokx : “Io lo apprezzo più di me” il the new “prima di essere Natalia Paragoni sono la fidanzata di Andrea Zelletta” - ElisaDiGiacomo : Natalia Paragoni racconta il suo passato: 'Ho vissuto un amore sbagliato' - luca_rosamaria : NATALIA Paragoni - MarioBro66 : Natalia ha perso il bambino #uominiedonne #prelemi #tzvip #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni

IL GIORNO

, fidanzata dell'ex gieffino Andrea Zelletta , ha raccontato in un'intervista alcune esperienze dolorose della sua vita. La, che è stata corteggiatrice a Uomini e Donne , ha ...ha alle spalle un passato doloroso. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi è felicemente fidanzata con Andrea Zelletta , ma nonostante la giovane età, 23 anni, ha avuto diverse ...Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! In questa puntata personaggi famosi per ...In una sua recentissima intervista a Diva e Donna, Natalia Paragoni ha raccontato il suo dramma del passato: la confessione arriva solo ora.