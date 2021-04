Napoli – Cagliari | Gattuso | Spalletti e tanto altro a Radio Marte

Leggi su retecalcio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ventura: “gara non semplice.è stato bravo a tenere compatto l’ambiente” Anel corso della trasmissione “Sport Live” è intervenuto Gian Piero Ventura, allenatore. “Facendo i debiti scongiuri direi che ilha messo la marcia giusta per la Champions League. I risultati sono figli di una condizione fisica e mentale superiore rispetto ad altre squadre. Ci sono i presupposti per avere buone prospettive. Poi è sempre il campo a dare la risposta definitiva. Prima della gara contro il Torino pensavo che per ilfosse una gara più difficile di quanto poi sia stata, perché il Toro è un’ottima squadra. Invece ilha dominato in lungo e in largo. Ha fatto 2 gol ma poteva farne altri, ...