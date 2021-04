Napoli | 24enne violentata e uccisa a coltellate a Castellammare di Stabia

Advertising

Corriere : 24enne morta accoltellata: era in un garage con caviglie rotte e segni di violenza sessuale - Mary35999509 : RT @Corriere: 24enne morta accoltellata: era in un garage con caviglie rotte e segni di violenza s... - riccardoliguori : Pompei, ragazza 24enne violentata e uccisa a coltellate - Feversinger : Dio mio Pompei, una 24enne accoltellata a morte: avrebbe subito anche violenza - JackieMilesiF : Pompei, ragazza 24enne violentata e uccisa a coltellate -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 24enne

TGCOM

Una ragazza di 24 anni è morta poco fa in ospedale, dopo essere stata ricoverata per ferite da arma da taglio. Il decesso è avvenuto nell'ospedale di Castellammare di Stabia; l'aggressione a Pompei, ...commenta Unaè morta a Castellammare di Stabia, in provincia di, per ferite da arma da taglio. La giovane è stata trasportata presso l'ospedale cittadino ma è deceduta poco dopo l'arrivo nel ...Sul corpo i sanitari hanno riscontrato tre coltellate all'addome e segni di violenza sessuale, oltre alla frattura di entrambe le caviglie ...È stata trovata a terra in fin di vita a Pompei, località vesuviana in provincia di Napoli. I sanitari del 118 sono intervenuti nel tardo pomeriggio in via Carlo Alberto I Traversa. La vittima era una ...