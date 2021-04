Mario Roggero | il gioielliere spara ai rapinatori | due morti a Grinzane

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021) È finita nel sangue la tentata rapina di ieri pomeriggio a, in provincia di Cuneo. Duee un terzo rapinatore ferito dopo che il titolare della gioielleria,hato ai malviventi.aveva già subìto una rapina nel 2015. Ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, tre uomini sono entrati nella gioielleria di, il volto coperto da cappellino e mascherina. In quel momento il titolare non era presente. Davanti al bancone c’erano sua moglie e sua figlia che, come ricostruisce il Corriere, sono state minacciate e aggredite. I ladri sono entrati nel negozio con il pretesto di effettuare un acquisto, ma quando le due donne hanno aperto le teche per mostrare loro i gioielli i trehanno ...