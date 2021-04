Marco Eletti e la frase shock al 118 | “Non so se li ho ammazzati io”

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 29 aprile 2021) Emergono dettagli inquietanti su, sospettato dell’omicidio del padre e del tentato omicidio nei confronti della madre. Il 33enne avrebbe effettuato diverse chiamate tra 118 e 112, in tutto tre, subito dopo il fatto. In una prima chiamata, come riporta Il Resto del Carlino, al “Buonasera” dell’operatore del 118 avrebbe risposto con un “Senta, non lo so se li hoio”, l’operatore risponde quindi con un: “Prego?” ma lui riattacca. Poi altre 2 chiamate, una ai carabinieri e infine un’ultima telefonata al 118, quella definitiva e che farà arrivare i soccorsi a casa dei coniugi. Sul racconto dici sono state delle incongruenze, ed è per questo che gli inquirenti attualmente sospettano sia stato lui a compiere l’omicidio. Soprattutto perché aveva un movente: ...