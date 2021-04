Lowe | “Sono felice che la Williams sia stata venduta”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Intervistato durante il podcast “Beyond The Grid”, Paddy, ex ingegnere della, ha parlato della vendita della scuderia.ha lavorato per il team britannico dal 2016 al 2019. Aston Martin: presentati i primi aggiornamenti ad Imola: latornerà a vincere? L’avventura di Paddycon laera iniziata nel 2016. Dopo anni di vittorie con la scuderia Mercedes,accettò di collaborare con lo storico team britannico per dar vita ad un nuovo ciclo vincente. Il piano diperò non si concretizzò e nel 2019 venne licenziato dalla scuderia. Tuttavia, laha concluso le ultime tre stagioni della Formula Uno nell’ultima posizione del Mondiale Costruttori. Nella stagione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lowe Sono

Motorsport.com Italia

...di replicazione e particelle virali non replicanti invece - scrive- Questo genere di cose mette in discussione l'intero processo di produzione e controllo di qualità, e posso capire perché...Il dato emerso riguardo all'adenovirus in grado di replicarsi, osservanella sua analisi, '... I vaccini basati sul vettore adenoviralerealizzati rimuovendo la maggior parte delle istruzioni ...Intervistato in occasione del podcast "Beyond The Grid", Paddy Lowe, ex ingegnere Williams ha parlato della vendita della scuderia britannica ...“Il dato riguardante l’adenovirus in grado di replicarsi – osserva Lowe nella sua analisi – probabilmente non ... I vaccini basati sul vettore adenovirale sono realizzati rimuovendo la maggior parte ...