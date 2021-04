La realtà virtuale usata per allenare l’equilibrio nelle persone anziane (Di giovedì 29 aprile 2021) Man mano che le persone invecchiano, le probabilità di perdere l’equilibrio e di caduta aumentano, con il rischio di accusare il colpo con fratture e lesioni e compromettere la propria autosufficienza. Per provare ad allenare l’equilibrio e abbassare il rischio di caduta, un team di ricercatori dell’università di Bath sta lavorando per impiegare la realtà virtuale come una sorta di palestra. In particolare, gli scienziati hanno esaminato i dati di 19 studi separati al fine di valutare l’efficacia e la sicurezza dei visori nel migliorare l’equilibrio degli anziani, e i risultati sono davvero incoraggianti e anzi, come hanno pubblicato su Frontiers in Sports and Active Living, l’uso della realtà virtuale si è rivelato un buon alleato per ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) Man mano che leinvecchiano, le probabilità di perderee di caduta aumentano, con il rischio di accusare il colpo con fratture e lesioni e compromettere la propria autosufficienza. Per provare ade abbassare il rischio di caduta, un team di ricercatori dell’università di Bath sta lavorando per impiegare lacome una sorta di palestra. In particolare, gli scienziati hanno esaminato i dati di 19 studi separati al fine di valutare l’efficacia e la sicurezza dei visori nel miglioraredegli anziani, e i risultati sono davvero incoraggianti e anzi, come hanno pubblicato su Frontiers in Sports and Active Living, l’uso dellasi è rivelato un buon alleato per ...

Advertising

ugosaverio : @TravMaya Volentieri ....ma a me piace la realtà non il virtuale - ItalianPolitics : RT @inobrec: L'ottimo @FabioVanorio esprime in questa frase la realtà e la criticità di queste nuove forme di conflitto e scontro '... ne… - mick3lson : Alberto Angela che racconta la saga dei Tudors immerso nella realtà virtuale assume le sembianze di un Avatar della divulgazione. #Ulisse - berenguez : ??EURODRONE ACADEMY - Brevetti Basici e Critici, Corsi di fotogrammetria, di cinema, per l’agricoltura di precisione… - Andgasperini : Una madre coreana incontra la figlia morta nella realtà virtuale La bambina di 7 anni,Nayeon, è morta nel 2016 a ca… -

Ultime Notizie dalla rete : realtà virtuale River to River Florence Indian Film Festival festeggia 20 anni in sala Abbonamento: 15,00 euro Biglietto per singola fascia oraria (mattina, pomeriggio, sera): 6,00 euro Realtà virtuale: 3,00 euro. I biglietti saranno in vendita da sabato 1° maggio al seguente link : ...

Moda, i prodotti donna e i brand più desiderati del primo trimestre 2021 ...globale Kim Ji - soo delle Blackpink Lancia la lente su Snapchat per provare le sneaker in realtà ...Viene incluso per la prima volta nel Bloomberg Gender - Equality Index Lancia il primo store virtuale ...

Firenze, alla Compagnia arriva il film in realtà virtuale di Elio Germano e Omar Rashid LA NAZIONE Abbonamento: 15,00 euro Biglietto per singola fascia oraria (mattina, pomeriggio, sera): 6,00 euro: 3,00 euro. I biglietti saranno in vendita da sabato 1° maggio al seguente link : ......globale Kim Ji - soo delle Blackpink Lancia la lente su Snapchat per provare le sneaker in...Viene incluso per la prima volta nel Bloomberg Gender - Equality Index Lancia il primo store...