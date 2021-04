La Germania multa Tesla per errori nel recupero delle batterie (Di venerdì 30 aprile 2021) Una sanzione da 12 milioni di euro per l’azienda di Elon Musk, che non avrebbe rispettato tutti gli obblighi amministrativi connessi al recupero delle batterie esauste. Intanto prepara un ampliamento della gigfactory alle porte di Berlino Elon Musk, patron di Tesla (foto: Getty Images)Tesla inciampa in una multa da 12 milioni di euro in Germania, per non aver effettuato alcune notifiche pubbliche richieste dalle normative locali e non aver adempiuto in maniera accurata agli obblighi di recupero delle batterie esauste dai clienti, riguardo questioni amministrative, afferma l’azienda. È quanto emerge dal documento finanziario trimestrale presentato alla Sec, l’autorità di controllo della Borsa negli Stati Uniti, in un ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Una sanzione da 12 milioni di euro per l’azienda di Elon Musk, che non avrebbe rispettato tutti gli obblighi amministrativi connessi alesauste. Intanto prepara un ampliamento della gigfactory alle porte di Berlino Elon Musk, patron di(foto: Getty Images)inciampa in unada 12 milioni di euro in, per non aver effettuato alcune notifiche pubbliche richieste dalle normative locali e non aver adempiuto in maniera accurata agli obblighi diesauste dai clienti, riguardo questioni amministrative, afferma l’azienda. È quanto emerge dal documento finanziario trimestrale presentato alla Sec, l’autorità di controllo della Borsa negli Stati Uniti, in un ...

Advertising

Asgard_Hydra : La Germania multa Tesla per errori nel recupero delle batterie - Wired - RobRe62 : RT @wireditalia: Una sanzione da 12 milioni di euro per l'azienda di Elon Musk, che non avrebbe rispettato tutti gli obblighi amministrativ… - wireditalia : Una sanzione da 12 milioni di euro per l'azienda di Elon Musk, che non avrebbe rispettato tutti gli obblighi ammini… - zazoomblog : La Germania multa Tesla per errori nel recupero delle batterie - #Germania #multa #Tesla #errori - ElizabethRavag1 : @Camillamariani4 L'unica multa che presi all'estero fu proprio in Germania, In autostrada mi superò un'auto anonima… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania multa Russia, Navalny riappare in pubblico smagrito: "Uno scheletro". Chiusi i suoi uffici ...russo in carcere Alexiei Navalny contro la condanna inflittagli a febbraio di pagare una multa di ...rinchiuso in galera lo scorso inverno non appena ha rimesso piede a Mosca di ritorno dalla Germania, ...

Germania, al via processo a Metzelder per pedopornografia: rischia cinque anni cominciato il processo a Christoph Metzelder. L'ex difensore centrale della Germania e, tra le altre, del Real Madrid, era stato denunciato nel 2019 dall'ex fidanzata per ... oltre ad una multa, rischia ...

La Germania multa Tesla per errori nel recupero delle batterie Wired Italia Non mangi tutto ciò che hai nel piatto? In Cina paghi una multa Una legge consente ai ristoranti di sanzionare i clienti che sprecano il cibo. Nel mondo si allarga la lotta contro chi butta gli alimenti. In Italia ...

La Germania multa Tesla per errori nel recupero delle batterie Una sanzione da 12 milioni di euro per Tesla che non avrebbe rispettato tutti gli obblighi amministrativi connessi al recupero delle batterie esauste. Intanto prepara un ampliamento della gigfactory a ...

...russo in carcere Alexiei Navalny contro la condanna inflittagli a febbraio di pagare unadi ...rinchiuso in galera lo scorso inverno non appena ha rimesso piede a Mosca di ritorno dalla, ...cominciato il processo a Christoph Metzelder. L'ex difensore centrale dellae, tra le altre, del Real Madrid, era stato denunciato nel 2019 dall'ex fidanzata per ... oltre ad una, rischia ...Una legge consente ai ristoranti di sanzionare i clienti che sprecano il cibo. Nel mondo si allarga la lotta contro chi butta gli alimenti. In Italia ...Una sanzione da 12 milioni di euro per Tesla che non avrebbe rispettato tutti gli obblighi amministrativi connessi al recupero delle batterie esauste. Intanto prepara un ampliamento della gigfactory a ...