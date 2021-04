Juventus, Bonucci: «Nesta un esempio, mi rivedo in lui» (Di giovedì 29 aprile 2021) Leonardo Bonucci ha raccontato di essersi sempre ispirato a Nesta. Le parole del difensore bianconero a Sky Sport Leonardo Bonucci ha parlato dei suoi idoli sportivi, sottolineando quanto Nesta sia stato un suo riferimento per la carriera. Ecco le sue parole riprese da Sky Sport. Nesta – «Essendo stato lui tra i più forti e avendo avuto io la fortuna di giocare in grandi squadre abbiamo fatto un percorso simile. Lui è diventato campione del mondo e ha vinto la Champions League. È veramente sempre stato un esempio per me e ancora oggi ogni tanto su internet mi riguardo i suoi interventi: l’eleganza che metteva in campo, la personalità, la precisione negli anticipi, la voglia di giocare sempre a pallone… Per me è stato un esempio. Bello da vedere quando scendeva in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Leonardoha raccontato di essersi sempre ispirato a. Le parole del difensore bianconero a Sky Sport Leonardoha parlato dei suoi idoli sportivi, sottolineando quantosia stato un suo riferimento per la carriera. Ecco le sue parole riprese da Sky Sport.– «Essendo stato lui tra i più forti e avendo avuto io la fortuna di giocare in grandi squadre abbiamo fatto un percorso simile. Lui è diventato campione del mondo e ha vinto la Champions League. È veramente sempre stato unper me e ancora oggi ogni tanto su internet mi riguardo i suoi interventi: l’eleganza che metteva in campo, la personalità, la precisione negli anticipi, la voglia di giocare sempre a pallone… Per me è stato un. Bello da vedere quando scendeva in ...

Bonucci rivela idolo di sempre: leggenda del Milan Non c'è niente di male ad avere un'ex bandiera del Milan come idolo e modello anche se sei della Juventus. Leo Bonucci è una leggenda del club bianconero ma parlando a Sky rivela di essersi ispirato a Nesta

Juventus, Bonucci: «Nesta un esempio, mi rivedo in lui» Calcio News 24 Bonucci rivela: «Mi rivedo in Nesta, è sempre stato un esempio per me» Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato dei suoi idoli sportivi, sottolineando quanto Nesta sia stato un suo riferimento per la carriera. Ecco le sue parole riprese da Sky Sport. NESTA ...

