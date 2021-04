Il bacio a lui, la rabbia dell’altro. Samantha Curcio, colpo di scena (e caos) a UeD (Di giovedì 29 aprile 2021) Uomini e Donne, signori e signore, ma che spettacolo! In una delle ultime puntate il cavaliere del Trovo Over Biagio Di Maro ha stupito tutti con una dichiarazione decisamente fuori dal comune. Con l’ingenuità di un giovane innamorato, di fronte alla signora Sara con cui sta uscendo, ha ricordato il momento clou insieme: “Gli faccio: ti va di fare l’amore?”. Per i due raccontare questo aneddoto è stato “bellissimo”. Meno per Gianni Sperti che è rimasto sbigottito: “Una cosa bellissima? Oddio non proprio… Tipo richiesta: andiamo a far la spesa?”. Punti di vista. E d’altra parte i punti di vista quando oltre alla coppia c’è un terzo, ‘incomodo’ o meno, la questione si complica. Basta vedere quello che è in programma per la puntata di giovedì 29 aprile che vedrà protagonista la tronista Samantha Curcio, Alessio e Bohdan.



