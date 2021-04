Flavio Insinna, L’eredità ancora una volta nella bufera: “questa parola non ….”, il web in rivolta (Di giovedì 29 aprile 2021) Flavio Insinna è uno dei conduttori di maggiore successo ed al timone de L’eredità ovvero un programma molto popolare e tra i più seguiti di casa Rai. Come tutti sappiamo, il programma va in onda tutti i giorni su Rai 1 intorno alle ore 19 e sembra che ogni puntata sia seguita da milioni di telespettatori che rimangono incollati alla tv per circa un’ora. Di tanto in tanto accade un qualcosa in puntata Che di certo fa notizia e di cui se ne parla poi anche sui vari social network. Flavio Insinna a L’eredità, è polemica sui social E’ sorta una polemica sui social, dopo quanto accaduto in studio alcune puntate fa quando una parola della ghigliottina sembra aver scatenato la reazione di migliaia di fan. Questi ultimi si sarebbero riversati sui social network ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 29 aprile 2021)è uno dei conduttori di maggiore successo ed al timone deovvero un programma molto popolare e tra i più seguiti di casa Rai. Come tutti sappiamo, il programma va in onda tutti i giorni su Rai 1 intorno alle ore 19 e sembra che ogni puntata sia seguita da milioni di telespettatori che rimangono incollati alla tv per circa un’ora. Di tanto in tanto accade un qualcosa in puntata Che di certo fa notizia e di cui se ne parla poi anche sui vari social network., è polemica sui social E’ sorta una polemica sui social, dopo quanto accaduto in studio alcune puntate fa quando unadella ghigliottina sembra aver scatenato la reazione di migliaia di fan. Questi ultimi si sarebbero riversati sui social network ...

