Festa di compleanno in casa con 21 persone nel napoletano: alla porta bussano i Carabinieri (Di giovedì 29 aprile 2021) Continuano senza sosta i controlli delle forze dell'ordine sulle norme anti-contagio. Nonostante la zona gialla in Campania, sono ancora molte le restrizioni da osservare per limitare i contagi. A Torre Annunziata i Carabinieri della locale compagnia hanno sorpreso e sanzionato 21 persone ad una Festa privata per un compleanno, organizzata in un'abitazione residenziale.

