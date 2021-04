Dragon Ball Z | il cosplay dell’Androide C18 di Kasuzame è pronto a distruggerci – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 29 aprile 2021) Torniamo sul classico conZ, in questo caso con un altroC18 da parte di, che replica bene il misto di fascino e terrore.. L’inossidabileZ torna ad essere la fonte d’ispirazione per laer che proponiamo questa mattina, con l’ottimoC18 da parte di, la quale riesce piuttosto bene a ricreare alcune caratteristiche tipiche del personaggio. L’Androide C18 è un po’ un classico come soggetto per leer, ma in questo caso l’interpretazione è veramente azzeccata e non solo per l’algida bellezza che la modella russa riesce a esprimere, … Notizie giochiRead More L'articolo...