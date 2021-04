Crotone-Inter | Conte in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di giovedì 29 aprile 2021) L’di Antonio, reduce dalla vittoria di misura con il Verona, potrebbe già festeggiare lo scudetto in caso di vittoria contro ilnel match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, che andrà in scena sabato 1 maggio. Il tecnico nerazzurro, alla vigilia della gara, parlerà innella giornata di venerdì 30 aprile alle ore 13:45 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Commenta per primo Domani Steven Zhang , presidente dell', sarà ad Appiano Gentile per incontrare la squadra ed Antonio Conte . Secondo Sky Sport Zhang jr non andrà però acon la squadra per la partita di sabato pomeriggio.Commenta per primo Seduta pomeridiana d'allenamento per l'. Ad eccezione di Vidal praticamente tutti i giocatori a disposizione di Conte. Per la partita di sabato con ilnon sono previsti cambi di formazione al momento.La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Crotone-Inter, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2201 ...L'Inter sarà impegnata contro il Crotone sabato 1 maggio alle ore 18:00 nella partita valida per la 34a giornata di Serie A. Come di consueto, alla vigilia della gara, si terrà la conferenza stampa di ...